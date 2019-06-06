РИАМО - 6 июн. Следователи Москвы по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовали проведение процессуальной проверки по факту дорожного конфликта между водителем и пешеходом, о котором стало известно из СМИ, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В сюжете сообщалось, что свое начало инцидент получил на тротуаре, где мужчина с женой и ребенком стал помехой на пути водителя иномарки. По данным СМИ, водитель решил припарковаться вблизи от входа в поликлинику, в связи с чем между мужчинами завязался словесный конфликт. В результате водитель нанес пешеходу телесные повреждения», - отметила Иванова.

Председатель СК России поручил подчиненным в кратчайшие сроки разобраться во всех обстоятельствах случившегося. Следствием будут проверены все озвученные факты и дана объективная правовая оценка каждому участнику инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.