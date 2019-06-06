РИАМО - 6 июн. Власти Подмосковья окажут поддержку проекту «Государева дорога», участниками проекта станут Солнечногорск и Клин, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В четверг в ходе ПМЭФ-2019 губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в присутствии вице-премьера РФ Ольги Голодец подписали соглашение о сотрудничестве в развитии межрегионального проекта «Государева дорога».

«Государева дорога» - это маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга, который, в том числе, проходит и через подмосковные города Клин и Солнечногорск. Суть проекта - привлечь внимание к этим редким местам, помочь путешественникам увидеть, почувствовать и понять эту часть России. И мы, конечно же, всячески будем этот проект поддерживать», - сказала Виртуозова журналистам.

Она отметила, что Клин всем известен как туристический город, но и у Солнечногорска тоже очень высокий туристский потенциал. Там расположено красивое озеро Сенеж, Путевой дворец и усадьба Середниково.

Проект, реализуемый при поддержке Ростуризма, предполагает объединение к 2020 году в маршрут «Государева дорога» туристических объектов в районе трасс М-10 и М-11 (Москва-Санкт-Петербург).

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона. Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.