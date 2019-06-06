РИАМО - 6 июн. Врачи столичной детской больницы имени Башляевой при помощи эндоскопа вытащили из желудка трехлетней девочки ключи от почтового ящика, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Трехлетняя девочка на глазах у мамы проглотила ключи от почтового ящика. Ключи находились на полке в прихожей, ребенок постоянно с ними играл, и мама совершенно не боялась за дочь. Сначала она пыталась самостоятельно вытащить ключи, но не смогла. Девочка часто кашляла, у нее появилось сильное слюноотделение и жалобы на боль в области груди. Женщина вызвала скорую помощь.

«Девочку отвезли в детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы. Врачи клиники сделали рентген и нашли два ключа от почтового ящика в желудке девочки. В экстренном порядке в операционной под интубационным наркозом врачи при помощи эндоскопа успешно извлекли ключи из желудка», – говорится в сообщении.

Московские врачи напоминают родителям об опасности проглатывания детьми небольших предметов и призывают внимательно следить за малышами. В случае проглатывания инородных предметов (частей игрушек, монеток, ключей) необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.