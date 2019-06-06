РИАМО - 6 июн. Уголовное дело возбудили в Москве после инцидента в частной клинике, где беременной несвоевременно диагностировали заболевание, которое позже передалось ребенку, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В одной из частных клиник в центре Москвы женщина заключила договор по программе «Наблюдение нормально протекающей беременности». В ходе некачественного оказания медицинских услуг сотрудники несвоевременно диагностировали заболевание у матери, что впоследствии привело к заболеванию ребенка», – сказала Иванова.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники, отметила Иванова.