РИАМО - 6 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы по жалобе ООО «Торговый дом «Виал» о нарушении закона о контрактной системе, жалобу признали необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В управление поступила жалоба ООО «Торговый дом «Виал» на действия ГБУЗ Московской области «Талдомская центральная районная больница» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения («Доцетаксел»)», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Торговый дом «Виал» необоснованной.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Торговый дом «Виал» обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Торговый дом «Виал» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.