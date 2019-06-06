РИАМО - 6 июн. Высокотехнологичный завод по производству панелей из легкого бетона для индустриального строительства мало- и среднеэтажного жилья появится в подмосковной Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор ООО «Архи те кто Инжиниринг» Александр Горнов и гендиректор ООО «УК «Кашира-Парк» Дмитрий Зубов», – говорится в сообщении.

Как отметил Хромов, инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей.

По словам Горнова, для жителей Каширы будет создано порядка 800 рабочих мест, 200 из которых будут находится непосредственно на предприятии, остальная часть занята в сборке и подготовке домокомплектов уже непосредственно на площадке.

«Мы представляем один из наших проектов по возведению домостроительного комбината по выпуску индустриальных домов, то есть быстровозводимых, из легкого бетона. Мы стараемся идти в авангарде не только проектных, технических, управленческих решений, но и в том, что связано с экономической обстановкой в стране. И в сочетании этих факторов выбор Подмосковья для реализации проекта является очень правильным решением», – добавил Горнов.

ПМЭФ проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест.