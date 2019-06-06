РИАМО - 6 июн. Компетентные сотрудники московского метро помогут решить коллапс с выдачей багажа в международном аэропорту «Шереметьево», это не отразится на работе столичной подземки, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы метро.

Ранее пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщала, что компания «Аэрофлот» и Московский метрополитен окажут содействие в разрешении сложившейся ситуации с задержкой багажа в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Московский метрополитен направит в аэропорт «Шереметьево» компетентных сотрудников, которые помогут в работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности. Эта временная мера никак не отразится на работе московского метро», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в метрополитене предусмотрен постоянный резерв для обеспечения непрерывного обучения персонала, а также на случай отпусков и больничных основных сотрудников.

«В помощь аэропорту были направлены именно те, кто не задействован на данный момент в оперативной работе», - подчеркнул сотрудник пресс-службы метро.

Он добавил, что метрополитен окажет содействие аэропорту по поручению мэра Москвы, а также, что это нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла.

Ситуация с задержками багажа в столичном аэропорту находится на постоянном контроле аппарата прокуратуры.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьеве». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор авиагавани Михаил Василенко рассказал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.