РИАМО - 6 июн. По итогам подписанных в рамках Петербургского международного экономического форума соглашений на территории Московской области появятся порядка 18 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что традиционно первый и второй день петербургского форума очень насыщенные, проходит большое количество встреч.

«У нас стенд был очень живой, очень много инвесторов пришли, с которыми мы уже работаем, и новые проекты обсуждались. Мы подпишем 36 соглашений более чем на 167 миллиардов рублей, 18 тысяч рабочих мест. Как правило, 85% от того, что мы подписываем на форуме, реализуется. Эффективность очень высокая», - сказал Воробьев журналистам по итогам первого дня работы ПМЭФ.

Он отметил, что прошли важные сессии, где обсуждалась цифровая экономика и экология.

«Завтра выступления президента, пленарное заседание. Ключевой день. Как правило, президент дает новые векторы, новые установки, мы их внимательно слушаем. До этого будет подведен инвестиционный рейтинг регионов. Очень надеюсь, что мы сохраним свои лидирующие позиции», - заключил Воробьев.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.

Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.