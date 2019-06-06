РИАМО - 6 июн. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» во время досмотра обнаружили украшения общей стоимостью шесть миллионов рублей у гражданки России, ей грозит срок до семи лет за то, что она не оформила таможенную декларацию, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Рим-Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили 39-летнюю гражданку России, которая проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

При личном досмотре у женщины были обнаружены ювелирные изделия в количестве восьми единиц. В своем объяснении пассажирка заявила, что украшения ей подарили. Документы, подтверждающие стоимость, она сотрудникам таможни не предоставила.

Ювелирные украшения, среди которых колье, браслет, подвески, серьги, кольца, направили на таможенную экспертизу. По ее результатам установили, что ювелирные изделия выполнены из золота. В качестве инкрустации украшений использовались бриллианты и топаз. Их общая стоимость составила около шести миллионов рублей.

«В действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда <…> стратегически важных товаров и ресурсов» <…>. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — добавляется в сообщении.

Беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро, в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.