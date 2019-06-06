РИАМО - 6 июн. Сосудистые хирурги клиники имени Кончаловского в Зеленограде спасли жизнь мужчине, пережившему особый вид рецидива инфаркта, который вызывает смерть в 90% случаев, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мужчину с инфарктом миокарда на скорой забрали врачи клиники. Его благополучно прооперировали, но вскоре у пациента начался отек легких. Выяснилось, что затромбировался только что имплантированный стент – пришлось вводить препарат, растворяющий тромбы и восстанавливать проходимость артерии.

«Это редчайший и сложный случай – острый тромбоз стента происходит в 2,5-3 % случаев и чаще всего связано с невосприимчивостью пациента к антиагрегантным препаратам. По статистике, такие больные даже в самых продвинутых зарубежных клиниках умирают в 70% случаев. В России летальность при таком развитии событий достигает 90%», – говорится в сообщении.

После того, как состояние мужчины стабилизировалось, сократительная способность его сердца снизилась с 68% до 35%. Ему ввели внутривенно одновременно пять самых современных препаратов. Но как только состояние пациента улучшилось, вдруг резко поднялась температура. Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки показала, что течение заболевания осложнилось полисегментарной пневмонией.

Тогда врачи полностью поменяли подобранную методику лечения и назначили мощную антибактериальную терапию. Старания хирургов увенчались успехом: им удалось полностью вылечить пневмонию, минимизировать зону погибшего миокарда и повысить сократительную способность сердца с 35 до 45%.

Пациента перевели в отделение кардиологии для больных с инфарктом миокарда, а после курса восстановительного лечения он был выписан.

Пациент сам является врачом, заведует отделением анестезиологии и реанимации в одной из подмосковных клиник. С хирургами, спасшими его жизнь, поддерживает связь. В зеленоградской клинике его ждут с периодичностью раз в полгода-год для повторных динамических обследований.