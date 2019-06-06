РИАМО - 6 июн. В 2012 году в поселениях Троицкого и Новомосковского округов проживало менее 250 тысяч человек, сейчас — почти 360 тысяч зарегистрированных жителей, почти за семь лет население ТиНАО увеличилось более чем на 40%, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Где больше строим, там и более значительный прирост жителей. К примеру, поближе к МКАД, в Новомосковском округе, проживало 157 тысяч человек, а сегодня - 235 тысяч. Подальше, в Троицком округе, прирост менее заметен, но все равно есть: с 99 тысяч до 125», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что также наблюдается рост коммерческих площадей. С 2012 года их общая площадь в ТиНАО выросла с 6,85 миллиона до 10,35 миллиона квадратных метров.

Всего к 2019 году построили 15,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а до 2025 года планируется возвести 65 миллионов «квадратов». Одновременно с жилыми корпусами и коммерческими площадями строят социальную инфраструктуру и дорожно-транспортные объекты.

«Что касается ввода социальной инфраструктуры, то в ТиНАО мы сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность, отсутствие очередей и комплексную безопасность», - отметил Жидкин.

При строительстве детских садов и школ используются современные и безопасные строительные решения, закупаемая мебель и инвентарь производятся из экологически чистых материалов, а формированию системы комплексной безопасности помещений и прилегающей территории уделяется повышенное внимание.

Глава департамента напомнил, что с 2012 года в новой Москве построили 65 объектов социальной инфраструктуры, а до 2025 года в ТиНАО планируют построить 8,6 миллиона квадратных метров социальных объектов.

«Что касается дорог, то в ТиНАО за период с 2012 по настоящее время построили 172,3 километра современных автотрасс. Всего к 2025 году на территории новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 475 километров автомобильных дорог», — отметил Жидкин.

На территории новой Москвы также функционируют четыре станции метро, еще четыре станции Сокольнической линии примут первых пассажиров уже этим летом. К 2025 году введут в эксплуатацию 13 транспортно-пересадочных узлов.