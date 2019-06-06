РИАМО – 6 июн. На 800 объектах Москвы пройдут в этом сезоне работы по благоустройству, 2019 год станет самым масштабным в вопросах благоустройства, поскольку из центра города работы переместились в спальные районы, сообщает ТАСС.

«В городе работают около 30 тысяч человек, которые занимаются благоустройством, примерно 5 тысяч единиц техники ежедневно. Мы сегодня в сравнении с предыдущими годами идем примерно на полтора месяца раньше по объему по срокам выполнения», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, таких результатов удалось достичь за счет детальной проработки с жителями концепций работ, также заранее были проведены мероприятия, связанные с прокладкой инженерии.

Бирюков подчеркнул, что 2019 год станет самым масштабным в вопросах благоустройства, поскольку из центра города работы переместились в спальные районы.

Отличительной чертой благоустройства этого года будет ремонт асфальтового покрытия: работы пройдут примерно на 800 улицах с апреля до 1 ноября. Также в 2019 году на улицах и в парках будут высажены около 10 тысяч деревьев и около 300-400 тысяч кустарников.