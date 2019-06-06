РИАМО - 6 июн. В 18-м микрорайоне Зеленограда между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате один из них избил оппонента и скрылся, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В Зеленограде в 18-м микрорайоне, корпус 1824, между гражданами произошел конфликт. В ходе конфликта один другому нанес телесные повреждения и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все причины произошедшего. Подозреваемого разыскивают сотрудники полиции.