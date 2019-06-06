РИАМО - 6 июн. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» начал прием заявок от участников и гостей фестиваля, сам фестиваль пройдет в Кировской области 19-21 июля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Фестиваль «Гринландия», бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной думы РФ Олег Валенчук, в этом году пройдет в 27-й раз. Девиз «Гринландии-2019» «Я люблю тебя, жизнь!» выбран не случайно. В прошлом году фестивалю «Гринландия» присвоено имя легендарного певца Иосифа Кобзона. Он несколько лет был председателем жюри Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» и дал путевку в жизнь целому поколению молодых исполнителей», — говорится в сообщении.

На днях были подведены итоги заочного конкурса, являющегося традиционной частью большого фестивального движения. Его задача – привлечь на «Гринландию» еще больше талантливых людей. В этот раз на суд жюри конкурса «Я люблю тебя, жизнь» (темой заочного конкурса также стала строчка известной песни Кобзона) было представлено 2542 работы из 74 регионов и 21 страны. В голосовании за дипломантов месяца и лауреатов конкурса приняли участие более 23 тысяч человек.

Дипломантами конкурса из Подмосковья стали Дмитрий Долгополов, ансамбль «Маэстро». Благодарственными письмами были отмечены Наталья Арсенина, Александр Королев. В конкурсе также приняли участие многие другие исполнители из Московской области.

Лучшие авторы и исполнители получат возможность выступить перед широкой публикой непосредственно на фестивале «Гринландия».

«Гостей (фестиваля – ред.) ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке откроется «Академия сказок», где ребята смогут заняться рукоделием, поучаствовать в конкурсах и поиграть в подвижные игры», — добавляется в сообщении.

Все пользователи соцсетей традиционно имеют возможность побороться за ценные призы фотоконкурса. Участники могут выкладывать свои снимки, сделанные на фестивале, в фотоальбом «Моя Гринландия» в группе «ВКонтакте» «Музыкальный фестиваль Гринландия». Затем профессиональное жюри выберет лучшие из тех работ, которые высоко оценили пользователи социальных сетей.

«Секрет поистине народного успеха «Гринландии» в том, что здесь можно раскрыть свое сердце и быть искренними. И в этом году на фестивальной поляне каждый найдет для себя моменты радости и счастья», — отметил Олег Валенчук.

XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» состоится 19-21 июля 2019 года на берегу реки Быстрицы у села Башарово Кировской области.