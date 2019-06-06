РИАМО - 6 июн. Столица вошла в топ-5 лучших городов страны для для путешествий и отдыха на День России, первое место у Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса ко Дню России. В первую десятку городов, популярных для поездок на День России, вошли семь российских городов и курортов и три зарубежных города в Европе.

«За Санкт-Петербург как лучший город для путешествий на День России отдали 29% голосов, за Москву, Сочи и Калининград – по 13%, за Казань и Рим – по 8%, за Ялту, Севастополь, Париж и Будапешт – по 4%», – говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.