РИАМО - 6 июн. В столице на Киевском шоссе ограничили движение из-за реконструкции развязки, на одном участке движение ограничено по 31 августа, на втором движение будут ограничивать в определенные часы с 14 по 15 июня и с 16 по 17 июня, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Киевское шоссе в сторону области в районе съезда с Родниковой улицы. Период: с 3 июня по 31 августа круглосуточно. Особенности: одна полоса частично», — говорится в сообщении.

На двух полосах в сторону центра ограничат движение в районе пересечения с Проектируемым проездом №905 с 02:00 до 05:00 с 14 по 15 июня. На этом же участке движение ограничат на шести полосах (четыре полосы в сторону области с перепуском движения на встречные полосы и две полосы в сторону центра) с 02:00 до 05:00 с 16 по 17 июня.