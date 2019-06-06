РИАМО - 6 июн. Столичные власти одобрили строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса в Косино-Ухтомском районе Москвы, в нем будет каток, кинотеатр, строительный гипермаркет и автостоянка и торговая галерея, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на строительство торгово-развлекательного комплекса переменной этажности с подземной автостоянкой в районе Косино-Ухтомский. В торговом центре будут созданы все возможности для комфортного отдыха и развлечений посетителей всех возрастов и интересов», – заявил председатель ведомства Валерий Леонов.

В составе комплекса появится современный семизальный кинотеатр со снек-баром, ледовая арена с катком, гипермаркет продовольственных товаров, зона фудкорта и торговая галерея на 192 магазина. Кроме того, на территории комплекса появится гипермаркет спортивного инвентаря, а также гипермаркет строительных материалов, товаров для дома и сада.

Для проведения мастер-классов на территории строительного гипермаркета выделено помещение школы ремонта, оборудованное лобзиковым, ленточнопильным, шлифовальным станками. Для удобства посетителей с детьми в торгово-развлекательном комплексе будет оборудована комната матери и ребенка.

На охраняемой автостоянке вместимостью 847 машино-мест предусматриваются места для маломобильных групп населения. Вертикальная связь между этажами будет обеспечиваться с помощью лестничных клеток, двух траволаторных групп, двух эскалаторных групп, пяти пассажирских лифтов, из них два – панорамных. Также три лифта запроектированы исключительно для перемещения маломобильных групп населения.

В рамках благоустройства территории торгового комплекса будут высажены газоны и кустарники, установлены архитектурные формы.