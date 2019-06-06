РИАМО - 6 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Объект возведен в Тропарево-Никулино по адресу: Ленинский проспект, владение 154, корпус 2. В 12-этажном жилом доме разместятся 56 квартир общей жилой площадью 4126 квадратных метров. На двух подземных уровнях предусмотрена автостоянка на 62 машино-места», - говорится в сообщении.

Новостройка расположена в месте с хорошей транспортной доступностью. Ближайшие станции метро – «Юго-Западная» и «Тропарево».

Объект возведен за счет средств инвестора, генеральным подрядчиком выступило ООО «Техстройцентр».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах. К проверкам многоэтажного дома в Тропарево-Никулино на разных стадиях привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Всего на объекте была проведена 21 проверка, в том числе четыре с привлечением специалистов Центра экспертиз. Все выявленные нарушения были устранены на стадии строительства.