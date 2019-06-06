РИАМО - 6 июн. На Ярославском направлении Московской железной дороги будут проходить масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, в связи с этим с 18:50 7 июня по 15:30 8 июня отменяется остановка всех электропоездов, следующих из Москвы, на платформах «Маленковская» и «Лось», сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Если вы едете от платформы «Маленковская» в область, вы можете доехать по действующему проездному документу до Ярославского вокзала или платформы «Москва-3» и пересесть на электропоезд в обратную сторону, следующий до нужной станции. Кроме того, от платформы «Маленковская» можно добраться до Ярославского вокзала с помощью метро», — говорится в сообщении.

Если нужно ехать до платформы «Маленковская», то в этом случае можно доехать от Ярославского вокзала или «Москвы-3», до «Яузы» и пересесть на электропоезд, направляющийся в Москву.

«Если вы едете от платформы «Лось» в область, вы можете доехать по действующему проездному документу до станции «Лосиноостровская» и пересесть на электропоезд, следующий до нужной станции», — добавляется в сообщении.

Если нужно ехать от Ярославского вокзала, «Москвы-3», «Яузы» и «Северянина» до платформы «Лось», то можно доехать до «Перловской» и пересесть на электропоезд, направляющийся в сторону Москвы.

Пассажиров призвали учитывать данную информацию.