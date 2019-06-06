РИАМО - 6 июн. В подмосковном Серпухове на улице Ворошилова 7 июня состоится торжественное открытие объекта общественного питания «Китчен Маркет», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Новый объект общественного питания расположился в исторической части города в старинном здании конца ХIХ века. «Китчен маркет» включает в себя пекарню с хлебом ручной работы, зоны: гастрономии, лепки пельменей, свежих овощей и фруктов, а также зону маркета, где будут представлены сыры местных сыроваров и фермерская молочная продукция», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что на втором этаже расположится гриль ресторан с залом на 70 посадочных мест и большая летняя веранда, где дополнительно создано еще 60 посадочных мест.

«Китчен маркет» – это порядка 80 миллионов рублей инвестиций, а также больше 40 новых рабочих мест для жителей Московской области», – подытожил министр.