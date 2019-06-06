РИАМО - 6 июн. Два жилых корпуса №№ 6 и 7 со встроенно-пристроенной поликлиникой начали возводить на улице 8 Марта в городском округе Люберцы, они войдут в состав жилого комплекса «Люберцы-парк», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь каждого 25-этажного корпуса составит более 15 тысяч квадратных метров. По проекту, корпус №6 рассчитан на 288 квартир, в корпусе №7 – 312 квартир. Оба корпуса будут соединены поликлиникой на уровне первого этажа. Медицинское учреждение предназначено для взрослых и детей на 155 посещений», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, декоративных фонарей. Также предусмотрены парковочные места.

Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 15 июля 2019 года.

«Строительство объектов застройщик планирует завершить в первом квартале 2022 года», – сказал Гарибян.

Застройщиком двух корпусов и поликлиники выступает ООО «РегионИнвест».