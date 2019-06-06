РИАМО - 6 июн. Благодаря грамотным действиям хирургов больницы в Воскресенске пациентку с нестабильной стенокардией удалось прооперировать в «золотые часы» – в течение четырех часов с момента заболевания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В поликлинику Воскресенской первой районной больницы обратилась пациентка с нестабильной стенокардией. Врач оперативно направил ее на консультацию в региональный сосудистый центр в Коломне, что позволило вовремя обнаружить у женщины окклюзию коронарных артерий — сужение до 99%.

«Болезни системы кровообращения на сегодняшний день являются основными в структуре смертности населения. В Московской области ведется планомерная работа по снижению данного показателя», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, на данный момент в регионе работают 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово.

В настоящий момент идет подготовка помещения и закупка ангиографа для создания регионального сосудистого центра на базе Воскресенской первой районной больницы, что позволит еще больше приблизить оказание жизненно важной медицинской помощи жителям Воскресенского городского округа.