РИАМО - 6 июн. Благодаря грамотным действиям хирургов больницы в Воскресенске пациентку с нестабильной стенокардией удалось прооперировать в «золотые часы» – в течение четырех часов с момента заболевания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
В поликлинику Воскресенской первой районной больницы обратилась пациентка с нестабильной стенокардией. Врач оперативно направил ее на консультацию в региональный сосудистый центр в Коломне, что позволило вовремя обнаружить у женщины окклюзию коронарных артерий — сужение до 99%.
«Болезни системы кровообращения на сегодняшний день являются основными в структуре смертности населения. В Московской области ведется планомерная работа по снижению данного показателя», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
По его словам, на данный момент в регионе работают 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово.
В настоящий момент идет подготовка помещения и закупка ангиографа для создания регионального сосудистого центра на базе Воскресенской первой районной больницы, что позволит еще больше приблизить оказание жизненно важной медицинской помощи жителям Воскресенского городского округа.
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