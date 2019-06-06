РИАМО - 6 июн. В Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению в получении взятки бывшего должностного лица Ространснадзора, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«При проведении плановой выездной проверки в ОАО «Международный аэропорт Брянск» бывший замначальника отдела надзора за обеспечением авиационной безопасности, поисковым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полетов управления ЦФО Ространснадзора потребовал 100 тысяч рублей за перенос срока устранения и не привлечение к административной ответственности аэропорта», – говорится в сообщении.

Часть из этих денег он получил путем перевода на банковскую карту. Экс-сотрудник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Из уголовного дела были выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении бывшего генерального директора ОАО «Международный аэропорт Брянск».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.