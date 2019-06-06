РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Полиция подмосковных Люберец разыскивает пропавшую 31 мая Наталью Смолянскую, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Отдел угрозыска МУ МВД России «Люберецкое» разыскивает Смолянскую Наталью Владимировну 1966 года рождения, проживающую по адресу: Люберцы, улица Колхозная, дом №18. Ее местонахождение неизвестно с 31 мая», - говорится в сообщении.

Пропавшая среднего роста, волосы рыжие, голубые глаза, носит очки. Особые приметы: страдает психоневрологическим заболеванием.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого следует сообщить в отдел уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» по телефонам: 8 (495) 554-45-36, 8 (495) 554-93-94 или 02.