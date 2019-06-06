РИАМО - 6 июн. Специальный приз Василия Ланового на конкурсе подмосковных театров на лучшее исполнение произведений Александра Пушкина завоевал Щелковский драматический театр с фрагментом спектакля «Граф Нулин», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Конкурс муниципальных театров Подмосковья прошел в четверг в рамках Пушкинского карнавала в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Всего коллективы представили 22 мини-спектакля по произведениям русского классика.

«Это было интересное театральное приключение и для зрителей, и для жюри. Трудно оценивать, потому что все были разными и яркими. Мы спорили, но конкурс есть конкурс», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Щелковский драматический театр с фрагментом спектакля «Граф Нулин» получил специальный приз председателя жюри народного артиста СССР Василия Ланового.

В номинации «Лучшая режиссура» победу одержал Мытищинский театр драмы и комедии «Фэст». Лучшим актерским ансамблем признан коллектив Экспериментального музыкально-драматического театра города Жуковского. «Самый пушкинский образ» воплотил на сцене солнечногорский театр «Галатея». В номинации «Краткая форма, масштабное содержание» победил Серпуховский музыкально-драматический театр.

Диплом за лучшую мужскую роль получил актер Геннадий Хасанов из драматического театра-студии «Театральный ковчег» (Сергиев Посад), за лучшую женскую роль - Екатерина Пургина из театра кукол «Радуга» (поселок Томилино, Люберцы). Лучшую хореографию представил Театр юного зрителя из Королева. Лучшее музыкальное оформление спектакля - у долгопрудненского театра «Город». Самое оригинальное прочтение произведения Пушкина представил камерный молодежный театр «Зазеркалье» из Серпухова.