РИАМО - 6 июн. Впервые в Подмосковье стажировка для студентов профильных вузов проходит в расширенном формате: местом для прохождения стажировки этим летом выбраны не только госорганы, но и муниципальные образования Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управление государственной и муниципальной службы администрация губернатора Московской области.

«С 3 июня по 30 августа 25 лучших студентов, отобранных в результате двухэтапного конкурса из 150 претендентов, приступили к трехмесячной трудовой деятельности», – говорится в сообщении.

Для стажеров подобраны структурные подразделения и наставники в соответствии с их специальностями – администрация губернатора, МинЖКХ, министерство образования, министерство госуправления, информационных технологий и связи, Главное управление территориальной политики, Минэкологии. К программе стажировки присоединилась также администрация городского округа Красногорск.

«Наша программа стажировки – это не только полное погружение в профессиональную деятельность в течение 3 месяцев, но и возможность трудоустройства для наиболее мотивированных и успешных стажеров в органы государственной власти, в учреждения бюджетной сферы и муниципальные образования Московской области», – отметила замруководителя администрации губернатора Маргарита Кузина.

По ее словам, в рамках программы участники проходят обучение по развитию профессиональных и управленческих знаний и навыков, участвуют в развивающих тренингах и мастер-классах.

«Полученный молодыми специалистами уникальный опыт затем достаточно востребован госорганами Московской области», – отметила Кузина.

Программа «Стажировка» для студентов вузов РФ проводится с 2018 года. Ее цель – совершенствование кадрового потенциала государственной гражданской службы посредством привлечения студентов и начинающих специалистов, которые являлись бы приоритетными кандидатами на стартовые должности в правительстве Московской области.

Популярность данного направления растет с каждым потоком стажеров. За 2 года на участие в программе уже подано свыше 500 заявок, 54 студента отобраны в результате всех конкурсных испытаний и успешно прошли стажировку, из них 16 человек трудоустроены в госорганы Подмосковья.

На данный момент ведется прием заявок на шестой поток стажировки, которая пройдет с 1 октября по 27 декабря 2019 года. Более подробная информация и электронный прием документов – на карьерном портале правительства Московской области.