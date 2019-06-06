РИАМО - 6 июн. Летний музыкальный вечер состоится в парке «Вальс цветов» в подмосковном Клину 15 июня под классическую музыку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках областной программы «Лето в Подмосковье» на новой водной сцене выступит выдающийся квартет имени А. А. Алябьева. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Андрей Коваль.

«Этот коллектив вот уже 20 лет играет в одном составе, продолжая великие традиции самого аристократичного жанра камерной музыки. Творческое кредо квартета имени Алябьева – стройная ансамблевая игра в сочетании с правом каждого участника на индивидуальность», – отмечается в материале.

В программе концерта будут исполнены: квартет Алябьева, пьесы Чайковского, Генделя, Баха, Свиридова. Артисты ансамбля наделяют каждое сочинение особой харизмой, теплотой и музыкальностью, что привлекает многих слушателей – как профессионалов, так и любителей классической музыки.

Начало концерта в 17:00. Музыкальная площадка единственной в Подмосковье сцены на воде открыта для всех желающих.