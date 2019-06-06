РИАМО – 6 июн. Красногорский городской суд Московской области заключил под стражу на два месяца одного из участников драки, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ 24-летнего Никиту Белянкина, передает ТАСС.

«Избрать в отношении подозреваемого Саака Саакяна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», – огласил постановление судья.

Сам Саакян отверг все обвинения.

Накануне суд арестовал до 2 августа по делу о драке других фигурантов: безработного гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина РФ Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство. Вину никто из них не признает.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали Белянкина, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.