РИАМО – 6 июн. Сын совладельца торгово-развлекательного центра «Ереван Плаза» Шагор Степанян пострадал в ДТП в столице, он вместе с тремя друзьями находился в автомобиле Maybach, которым управлял его приятель, машина столкнулась с автомобилем BMW, сообщает в четверг РЕН ТВ.

«По имеющейся информации, виновником ДТП является водитель BMW, который пересекал дорогу на красный свет светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали Шагор Степанян и его друг Андрей. Они госпитализированы», — говорится в сообщении.

Шагор Степанян — сын строительного магната Геннадия Степаняна, который является основателем группы «Стинком» и совладельцем ТРЦ «Ереван Плаза».