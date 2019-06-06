РИАМО - 6 июн. На территории столицы может появиться еще 10 канатных дорог, которые будут интегрированы с метро и другими городскими транспортными системами, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

Правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума презентовало предложения по размещению канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта. Проекты по строительству «канаток» могут быть реализованы за счет средств частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

«В настоящий момент прорабатываются варианты размещения 10 канатных дорог в других районах Москвы, где их создание может помочь решению транспортных задач города», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, общая протяженность 10 канатных дорог – порядка 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек. Совокупный объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составит не менее 18 миллиардов рублей.

Одна канатная дорога предназначена для связи района Капотня и станции метро «Алма-Атинская», а также создания дополнительной связи с ТЦ «Мега», рынками «Садовод» и «Южные ворота». Протяженность линии может составить 7,8 километра. На маршруте предполагается организовать пять станций.

«Канаткой» протяженностью 6,2 километра и с шестью остановками по пути следования предполагается соединить крупнейшие рекреационные комплексы ВДНХ и «Сокольники». Липецкую улицу, станцию метро «Орехово» и ТЦ «Вегас» свяжет канатная дорога длиной 5,6 километра. Канатная дорога предназначена для сокращения времени в пути для жителей Восточного Бирюлева, а также создаст дополнительную связь с ТЦ «Вегас» и поселком Совхоз имени Ленина. Отправным пунктом еще одной канатной дороги может стать парк развлечений «Остров мечты».

Поселок Мосрентген, ТРК «Мега Теплый Стан» и станцию метро «Теплый Стан» также предполагается связать канатной системой. Канатная дорога предназначена для дополнительной связи района Мосрентген и ТЦ «Мега».

Для дополнительной связи района стадиона «Открытие Арена», Строгина, а также для обеспечения связи с рекреационной зоной «Серебряный бор» может быть построена канатная дорога длиной 6,5 километров. Для создания дополнительной связи застраиваемой территории ГКНПЦ имени Хруничева также предназначена канатная дорога.

Длина возможной канатной линии между Павелецкой набережной и станцией метро «Автозаводская» – 1,1 километра. Эта канатная дорога предназначена для создания дополнительной транспортной связи для жителей Даниловского района.

Для обеспечения дополнительной транспортной связи районов Ясенево и Чертаново Южное можно построить канатную дорогу между Битцевским парком и станцией метро «Улица Академика Янгеля». Наконец, для сокращения времени в пути от метро «Киевская» до объектов притяжения (гостиница «Украина», Трехгорная мануфактура, центр международной торговли, «Экспоцентр») также может быть построена канатная дорога.

Первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года. Она связывает стадион «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Ее протяженность – 720 метров, пассажиропоток – 4,5 тысячи человек в сутки. Эта «канатка» функционирует исключительно в туристических целях.