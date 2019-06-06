РИАМО - 6 июн. С 7 по 9 июня расписание Киевского направления Московской железной дороги скорректируют для проведения путевых работ, для удобства пассажиров отмененных рейсов электропоездов запустят компенсационные автобусы, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Седьмого июня автобусы будут курсировать в вечернее время на участках Москва – «Нара» и «Апрелевка» - «Солнечная». 8 июня в 00:50 автобусы запустят на участке Москва – «Нара». В утреннее время — на участках «Апрелевка» - «Нара», Москва - Малоярославец, «Солнечная» - «Нара». В вечернее время — на участке Москва – «Нара», — говорится в сообщении.

В 00:50 9 июня автобусы запустят на участке Москва – «Нара». Утром — на участке «Нара» - Малоярославец.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.