РИАМО - 6 июн. На горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области в мае поступило 1258 вопросов, чаще всего жители обращались за консультациями в сфере защиты прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.

На горячую линию поступило 385 вопросов санитарно-эпидемиологического надзора. Чаще всего спрашивали о нарушениях санитарно-гигиенических норм в местах проживания (плесень, шум и тому подобное) и о безопасности пищевых продуктов.

По вопросам защиты прав потребителей по горячей линии провели 666 консультаций. Чаще всего спрашивали о нарушениях правил торговли при дистанционной продаже и о продаже некачественных бытовых товаров (телефонов, холодильников, стиральных машин, пылесосов, автомобилей).

Почти 60 консультаций провели по правовым вопросам, восемь консультаций – по вопросам лицензирования и сертификации.

На горячую линию также поступили 52 вопроса, относящихся к деятельности центрального аппарата (о работе сайта, электронной почты, справочная информация). 76 вопросов не входили в компетенцию органов Роспотребнадзора.