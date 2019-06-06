РИАМО - 6 июн. Многодетная мать из Егорьевска Олеся Колесова приобрела жилой дом в рамках областной подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В апреле 2019 года пять молодых семей из Егорьевска и одна многодетная семья, где воспитывается семь детей, получили субсидии на приобретение жилья. Многодетная мама по подпрограмме, которую в народе называют «7 плюс» уже приобрела свой собственный дом размером 289 квадратных метров. Искренне рада, что семья обрела достойное жилье», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Колесовой выделили 3,78 миллиона рублей. Многодетная мама приобрела жилой дом, в котором у каждого члена семьи теперь есть своя комната.

За время существования подпрограммы в Егорьевске свое право на получение жилищной субсидии реализовали четыре многодетные семьи.

Почти 70 семьям Егорьевска с 2007 года выделены субсидии на улучшение жилищных условий с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».