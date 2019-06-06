РИАМО - 6 июн. Аналитическое агентство «ТурСтат» к 220-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина представило рейтинг самых лучших и популярных туристических маршрутов по пушкинским местам, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«В первую пятерку направлений для путешествий по пушкинским местам входят Санкт-Петербург, Михайловское и Пушкинские горы в Псковской области, а также Гурзуф и Алупка в Ялте, Москва и курорты Кавказских Минеральных Вод Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае», — говорится в сообщении.

Рейтинг представили по результатам анализа уникальности и популярности пушкинских мест у туристов.

Юбилей Александра Пушкина отметят праздничной программой в 190 библиотеках и 70 культурных центрах Москвы. Все мероприятия пройдут в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который стартовал в четверг и продлится до 14 июня.

Организаторы приготовили для москвичей и гостей столицы концерты, лекции, викторины и мастер-классы, посвященных жизни и творчеству поэта.