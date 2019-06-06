РИАМО - 6 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Подмосковья завершил проверку строительства оздоровительного комплекса «Романцево» в подмосковном Подольске, строительные работы ведутся в соответствии с графиком и завершатся до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Оздоровительный комплекс возводится в Романцеве городского округа Подольск. Площадь трехэтажного здания составит 2056 квадратных метров. Сотрудники ведомства выявили нарушения в части ведения исполнительной документации, все недочеты на объекте были устранены в ходе проверки.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству несущих конструкций второго этажа, а также монтаж наружных инженерных сетей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком объекта выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Планируемый срок окончания строительства – четвертый квартал 2019 года.