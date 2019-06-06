РИАМО - 6 июн. Авторскую идею по созданию архитектурно-художественного облика многофункционального центра автосервиса возле 56-го километра МКАД в Одинцовском городском округе одобрила Мособлархитектура, говорится в сообщении пресс службы ведомства.

Проект приняли в рамках заседания рабочей группы при архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области. Комплекс зданий центра будет находиться на примагистральной территории 56-го километра МКАД, на улице Московская села Немчиновка в Одинцовском муниципальном округе. Его общая площадь составит 16 тысяч квадратных метров.

«Центр будет иметь современный облик, а территория подлежит комплексному благоустройству. В будущем здесь начнут свою работу компании по продаже, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По проекту здания центра имеют простую прямоугольную форму с характерным вертикальным членением фасадов. Использование большого количества стекла делает объект прозрачным, «открытым», интегрированным в окружающую среду. Стены из полуглянцевых панелей и оконных рам графитового цвета создают между собой контраст и придают акцент облику строений. Используемые материалы подчеркивают устойчивый современный подход.

Архитектурная подсветка зданий в ночное время осуществляется путем локальной подсветки входных групп, наружных стен и встроенной подсветки в уровень пешеходных дорожек.

Четкая пространственная организация объекта позволяет вместить разнообразные многофункциональные зоны. Между корпусами комплекса располагаются общественные пешеходные пространства с местами для отдыха и зонами для презентаций продуктов автомобильных компаний. Пешеходная доступность осуществляется по тротуарам вдоль проездов.

Учтены мероприятия по обеспечению комфортности и безопасности пешеходного движения, включая маломобильные группы населения. Учитывая большую протяженность объекта вся территория оснащена системой навигации.

Авторами проекта выступили представители ООО «Архитектурная мастерская на Смоленке».