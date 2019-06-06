РИАМО - 6 июн. Школьники приняли участие в уборке березовой рощи в подмосковной Ивантеевке, эту инициативу провели в рамках празднования Дня эколога, экологические движения и волонтерские организации сейчас борются за сохранение в чистоте лесов и парков в городах, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В преддверии Дня эколога (отмечается 5 июня — ред.) Ивантеевский лесопитомник посетили ученики восьмого и десятого классов школы №8 Ивантеевки. Ребята пришли не на практику, а помочь убрать березовую рощу, которая расположена на границе жилого сектора. Именно туда собирались жители отдохнуть и пожарить шашлыки, оставляя за собой неубранные территории. Пятнадцать мешков мусора собрали школьники с одной из таких площадок и пообещали прийти еще, чтобы помочь убрать остальное», — говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что экологические движения и волонтерские организации сейчас борются за сохранение в чистоте не только особых зон, но и лесов и парков в городах.

«Очень хорошо, что молодое поколение также следует этому экологическому тренду. Ведь сохранить или построить что-то можно только вместе», — добавил Коган.

День эколога, или Всемирный день окружающей среды, отмечается ежегодно 5 июня по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день защитники природы стараются привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.