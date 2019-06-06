РИАМО - 6 июн. Движение транспорта временно ограничат на разных участках 6-й Кожуховской улицы и 3-его Кожуховского проезда с 13 июня по 31 июля, а также 5-й Кожуховской улицы с 28 июля по 30 сентября и с 28 сентября по 20 декабря, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: 6-я Кожуховская улица от дома 13 до дома 25. 6-я Кожуховская улица от дома 27, корпус 2, строение 1, по 5-й Кожуховской улице до дома 24. Особенности: одна полоса с ликвидацией парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда ограничат в 3-ем Кожуховском проезде в районе дома 17 по 6-й Кожуховской улице.

Ограничения на этих участках будут действовать круглосуточно с 13 июня по 31 июля.

Кроме того, ограничения ведут на 5-й Кожуховской улице от дома №12 до дома №24 по 6-й Кожуховской улице в период с 28 июля по 30 сентября включительно. Особенности ограничения: одна полоса с обустройством временных уширений с ликвидацией парковочного пространства.

На участке 5-й Кожуховской улицы от дома 1 до дома 24 по 6-й Кожуховской улице ограничат движение по одной полосе с обустройством временных уширений с ликвидацией парковочного пространства с 28 сентября по 20 декабря круглосуточно. С 28 сентября по 10 октября с 01:30 до 05:30 на этом участке будет ограничено движение по одной полосе с обустройством временных уширений.