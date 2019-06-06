РИАМО - 6 июн. Московское областное управление ФАС России в отношении КБ «ЛОКО-Банк» (АО) вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 370 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением в отношении банка было возбуждено дело о нарушении федерального закона №38-ФЗ «О рекламе».

«Московское областное УФАС России признало банк нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 статьи 18 и часть 3 статьи 28 закона о рекламе, при распространении СМС-рекламы кредита без предварительного согласия абонента и без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость», – отмечается в материале.