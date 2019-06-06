РИАМО - 6 июн. Операции по пересадке печени в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского стали делать три года назад, за этот период новый орган получили 46 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«На сегодняшний день пересадка печени — одна из самых распространенных операций в трансплантологии внутренних органов. Она проводится в тех случаях, когда помочь больному другими средствами не представляется возможным», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, показания к этой операции выставляются по факту наличия тяжелого, хронического заболевания печени, например, цирроз в терминальной стадии.

Донором может стать человек, у которого такая же группа крови или совместимая, как у больного. В МОНИКИ операции по пересадке печени проводятся жителям как Московской области, так и других субъектов России.