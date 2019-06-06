РИАМО - 6 июн. В Наро-Фоминском городском округе на Киевском шоссе произошла дорожная авария с участием автомобилей KIA и Ford, в ДТП погибли три человека и два пострадали, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 71-м километре Киевского шоссе в 17:20 произошло встречное столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате ДТП три человека погибли, двое получили травмы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.