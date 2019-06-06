РИАМО - 6 июн. Правоохранители задержали двоих подозреваемых по резонансному делу об убийстве известного российского бизнесмена Шабтая фон Калмановича, которое произошло в Москве в 2009 году, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственные органы <…> ходатайствуют об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», – говорится в сообщении.

В рамках предварительного следствия будет дана всесторонняя правовая оценка всем действиям задержанных лиц, и установлена роль каждого из них в совершенных преступлениях. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех соучастников.

Израильский и российский бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» (Московская область) и организатор гастролей российских звезд Шабтай фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в своем автомобиле Mercedes-Benz S 500. Киллеры из поравнявшейся с иномаркой «Приоры» выпустили в него два десятка пуль из автоматического оружия. Его водитель получил тяжелые ранения, но выжил.

Заказчики убийства предпринимателя до настоящего времени не установлены.