РИАМО - 6 июн. Улицы в центре столицы перекроют 12 июня в связи с празднованием Дня России, перекрытия будут действовать до окончания праздничного мероприятия, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
С 21:15 и до окончания мероприятия перекроют Кремлевскую и Москворецкую набережные до Китайгородского проезда.
В День России на Красной площади в столице в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.
День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии