РИАМО - 6 июн. Улицы в центре столицы перекроют 12 июня в связи с празднованием Дня России, перекрытия будут действовать до окончания праздничного мероприятия, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улица Ильинка, улица Варварка. Период: с 12:00 12 июня до окончания мероприятия», — говорится в сообщении.

С 21:15 и до окончания мероприятия перекроют Кремлевскую и Москворецкую набережные до Китайгородского проезда.

В День России на Красной площади в столице в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.