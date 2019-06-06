РИАМО - 6 июн. В Московском регионе установилась жаркая погода, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 6-7 градусов, а вода в Москве-реке в Подмосковье уже прогрелась до плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сухая, малооблачная и безветренная погода прогнозируется до конца недели, при этом температура воздуха будет только повышаться. 7 июня температура достигнет 30-32 в мегаполисе и 27-32 градусов по области. В выходные дни, 8 и 9 июня, воздух прогреется до 31-33 в столице и 28-33 градусов в Подмосковье.

«Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет 19 градусов», — говорится в сообщении.

Седьмого июля в Подмосковье и Москве ночью и утром метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. На территории региона отмечается высокий класс пожарной опасности.

В начале новой недели местами пройдут кратковременные дожди, которые немного собьют послеполуденный зной. 10 июня максимальная температура прогнозируется в пределах 24-29 градусов, 11 июня - 25-30.

В День России в Московском регионе ожидаются 30-32 градуса. Это может стать рекордным показателем – максимальная температура 12 июня была установлена в 1988 году и составила 30,8 градуса.