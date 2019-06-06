РИАМО - 6 июн. Медицинская помощь стала доступна для жителей деревни Толстяково городского округа Солнечногорск: в четверг там открылся современный фельдшерско-акушерский пункт с дневным стационаром и процедурным кабинетом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках региональной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014 – 2020 годы». Учреждение соответствует всем требованиями программы «Доступная среда».

«В здании оборудованы кабинет фельдшера, смотровая и санитарная комнаты, процедурный и гинекологический кабинеты, дневной стационар и служебные помещения. Учреждение укомплектовано мебелью и необходимым медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.

Также на территории ФАПа есть трехкомнатная квартира для фельдшера, которая уже оборудована мебелью и бытовой техникой.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов назвал модернизацию системы здравоохранения приоритетным направлением в развитии региона.

«Мы проводим системную работу по привлечению в округ высококвалифицированных кадров. Поэтому строительство социальных объектов и доступность качественной медицины для жителей удаленных уголков нашего округа — одна из наших первостепенных задач», — прокомментировал Слепцов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Толстяково оборудовали в соответствии со всеми требованиями программы «Доступная среда». Он стал уже третьим объектом, открытым с начала текущего года: такие ФАПы уже есть в рабочем поселке Обухово Богородского городского округа и в поселке сельского типа Лесное озеро в городском округе Солнечногорск.