РИАМО - 6 июн. На 35-м километре МКАД загорелся автомобиль, движение по трассе затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировано. ДТП обошлось без пострадавших. На МКАД перекрывали движение, но оперативно открыли. Затруднения на трассе еще остаются.