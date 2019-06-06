РИАМО – 6 июн. Фальсифицированную молочную продукции из трех регионов РФ обнаружили на одном из рынков Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Это молочная продукция следующих производителей: ООО ПЗ «МаКом» (Тюменская область, Абатский район, село Абатское, улица Петра Белякова, дом 9); ООО «Сырное дело» (Тула, улица Макаренко, дом 2); ООО «Торговый дом «ТоргПродукт» (Владимир, улица Юбилейная, дом 11Б).

«Сведения о продукции данных производителей оперативно доведены до лиц, ответственных за организацию гарантированного питания граждан в государственных учреждениях социального обслуживания Московской области», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На официальном сайте министерства опубликован и постоянно обновляется перечень предприятий-производителей фальсифицированных пищевых продуктов, указывающих недостоверную информацию на этикетке/упаковке продукта.

«Указанный перечень формируется на основании сведений, представленных управлением Роспотребнадзора по Московской области», – заключается в сообщении.