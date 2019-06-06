РИАМО - 6 июн. Увеличение российско-китайского товарооборота является приоритетным направлением работы для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице в четверг. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений.

«Китайские партнеры для нас очень важны. На уровне президента и <…> Си Цзиньпина выстроились прочные отношения, товарооборот растет, мы в регионе следуем этому принципу наших руководителей. Активно работаем с нашими китайскими коллегами, у нас добрые отношения. Это для нас приоритетная задача», - сказал Воробьев в интервью китайскому телеканалу.

Он отметил, что важной была встреча с делегацией провинции Гуандун, которая прошла весной.

«Мы будем стараться найти общие проекты, реализовывать инвестнамерения. Доверие всегда приводит к результату», - заключил Воробьев.

Весной Воробьев провел рабочую встречу с губернатором провинции Гуандун Китайской Народной Республики Ма Синжуем. В ходе диалога с китайской делегацией обсуждались аспекты взаимовыгодного сотрудничества в сферах фармацевтики и сельского хозяйства.