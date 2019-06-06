РИАМО - 6 июн. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в производственном здании на улице Стандартной в Москве, площадь пожара составила 300 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стандартная, дом 6. Происходило загорание в одноэтажной части неэксплуатируемого здания.

«Принятыми мерами в 16:16 пожар локализован, в 17:01 – ликвидирован. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.