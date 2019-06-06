РИАМО – 6 июн. Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», – сказал он.

Горбачев добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.

В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.

Михаил Горбачев – советский и российский государственный деятель. Последний Генсек ЦК КПСС и последний председатель президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Первый и единственный президент СССР.